Koenen volgend seizoen coach Sliedrecht Sport

Vera Koenen wordt volgend seizoen de nieuwe coach van de volleybalsters van Sliedrecht Sport. De oud-international van Oranje volgt na dit seizoen Matt van Wezel op, die aan de slag gaat als bondscoach van Noorwegen. Koenen tekent een contract voor drie jaar bij de regerend landskampioen.

“Met de keuze om weer trainer-coach van Sliedrecht te worden, sla ik een nieuwe, maar toch ook bekende weg in en ga ik een nieuwe uitdaging aan'', aldus de 51-jarige Koenen. De Noord-Hollandse had in het seizoen 2005-2006 ook al de leiding over de volleybalploeg uit Sliedrecht. Met een jonge en onervaren selectie wist ze zich toen te handhaven op het hoogste landelijke volleybalniveau.