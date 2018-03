Circus Rotjeknor baalt van verhuizing: 'We waren graag in de Fenixloods gebleven'

Circus Rotjeknor is verrast dat de Fenixloods 2 met de komst van het nieuwe Landverhuizersmuseum toch een culturele bestemming krijgt. Omdat de gemeente vol hield dat de loods een andere bestemming zou krijgen tekende het circus voor een verhuizing. Maar de gemeente Rotterdam maakte maandag bekend dat de Stichting Droom en Daad de historische loods mag kopen.

De stichting wil er een museum van maken dat aandacht besteedt aan de zogeheten landverhuizers, de Nederlanders die via Rotterdam naar Amerika vertrokken. Naast het museum komen er ook culturele, culinaire en creatieve bedrijfjes en woningen. Mogelijk was er wel plaats geweest voor Circus Rotjeknor.

"Wij zitten er sinds 2013", zegt Johan Both, oprichter van Circus Rotjeknor. "We wisten dat het een tijdelijk contract was, maar omdat de plek ons zo goed beviel hebben we de gemeente meerdere malen gevraagd of we er konden blijven. Maar er werd steeds gezegd dat de loods een andere bestemming zou krijgen."

In de overtuiging dat er woningen of kantoren in de Fenixloods 2 zouden komen, tekende Both uiteindelijk een contract voor nieuwe huisvesting in Fenixloods 1. "Maar dat wordt een kleinere ruimte voor een hogere huur", zegt Both. "Als ik had geweten dat er nu een museum in Fenixloods 2 komt, had ik graag met het nieuwe museum willen praten over het behoud van onze ruimte in de loods."

Het Dutch Pinball Museum is blij dat de stichting Droom en Daad de nieuwe eigenaar wordt. "Ons contract loopt tot 2020 en ik had me er al op voorbereid dat we zouden moeten vertrekken als een commerciële partij met de loods aan de gang zou gaan", aldus Gerard van de Sande.

"Nu er een nieuw museum komt, ga ik graag met de nieuwe eigenaar in gesprek. Het Dutch Pinball Museum heeft tenslotte een Amerikaans tintje, het past prima bij een museum over de Nederlanders die via Rotterdam naar Amerika vertrokken."