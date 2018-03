Deel dit artikel:











Van Boekel leidsman bij PEC Zwolle-Feyenoord Pol van Boekel fluit de wedstrijd PEC Zwolle-Feyenoord

Pol van Boekel zal aankomende zondag in Zwolle de leiding hebben over de wedstrijd tussen PEC Zwolle en Feyenoord. De scheidsrechter had eerder dit seizoen onder andere het duel van Feyenoord tegen PSV in de kwartfinale van de beker en het competitieduel tegen Vitesse onder zijn hoede. De Rotterdammers wonnen beide wedstrijden onder leiding van Van Boekel.

Het duel tussen Excelsior en ADO Den Haag wordt vrijdagavond gefloten door Siemen Mulder. Op Woudestein wordt om 20:00 uur afgetrapt. Dennis Higler is zondagmiddag op Het Kasteel de arbiter bij Sparta-Ajax. Higler floot afgelopen weekend in Rotterdam nog de wedstrijd tussen Feyenoord en AZ. In de Jupiler League wordt de wedstrijd van periodekampioen FC Dordrecht geleid door Christiaan Bax. De Schapenkoppen gaan vrijdagavond om 20:00 uur op bezoek bij FC Den Bosch. Vrijdagavond zijn de wedstrijden Excelsior-ADO Den Haag en de wedstrijd FC Den Bosch-FC Dordrecht vanaf 20:00 live te volgen via een extra uitzending van Radio Rijnmond. Zondag is het commentaar bij Sparta-Ajax om 14:30 te beluisteren via de radio. De wedstrijd PEC Zwolle tegen Feyenoord, die 16:45 begint, is in verband met een verkiezingsuitzending op Radio Rijnmond in zijn geheel te volgen via de livestream van RTV Rijnmond op rijnmond.nl