Ondernemingsraad RET: Handen af van de metrobeheerders!

De ondernemingsraad van de RET is bang dat de Metropoolregio af wil van de zogeheten metrobeheerders. Deze controleurs zijn van groot belang voor de veiligheid én het succes van de ov-surveillanten, zegt OR-voorzitter Henk van der Maden.

De metrobeheerders houden in de gaten of er geen problemen of mankementen zijn bij de metrostations. Ook zijn ze aanspreekpunten voor vragen van reizigers.

“Er zijn er ongeveer honderd in dienst”, zegt Van der Maden. “en zij zorgen ervoor dat onveilige situaties worden aangepakt. Als zij iets constateren, schakelen ze meteen andere medewerkers in die de problemen aanpakken.”

Maar volgens Van der Maden heeft de Metropoolregio het voorzien op de metrobeheerders. “In het verleden wilden ze de financiering intrekken en nu komt er een onderzoek naar de servicemedewerkers.'' Hij denkt dat het een nieuwe poging is om van de metrobeheerders af te komen.

De RET-directie onderschrijft dat de metrobeheerders een ‘onmisbaar onderdeel zijn in het bouwwerk’ dat verantwoordelijk is voor de veiligheid.

“Wat betreft de RET zijn de servicemedewerkers onmisbaar in dit bouwwerk en daar gaat niemand op bezuinigen”, is de verklaring van de woordvoerder. “Dat zou direct ten koste gaan van de veiligheid van de reizigers en dat moet niemand willen.”

De Metropoolregio zegt dat er niet specifiek wordt gekeken naar de inzet van de metrobeheerders. Er is sprake van een breder onderzoek, waarbij onder meer wordt gekeken naar de sociale veiligheid. “We willen weten wat de effecten zijn van onze maatregelen”, zegt een woordvoerder. “Zo willen we inzicht krijgen met wat er met ons geld gebeurt.”

Het onderzoek is nog niet klaar. Het rapport is in de zomer afgerond. Daarna worden de uitkomsten voorgelegd aan het bestuur van de Metropoolregio.