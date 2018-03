SP wil toch verder met andere partijen in Links Verbond

Als het aan de SP in Rotterdam ligt, gaan de partijen van het uit elkaar gevallen Links Verbond toch samen verder. Dat heeft SP-lijsttrekker Leo de Kleijn gezegd, voorafgaand aan het KOORTS-debat op TV Rijnmond.

De Kleijn hoopt dat zijn partij met de PvdA, Nida en GroenLinks na de verkiezingen het initiatief kan nemen voor een nieuw college in Rotterdam. "Ik verwijt Nida deze tweet niet. Ik vind het onbegrijpelijk dat GroenLinks deze unieke samenwerking heeft opgezegd voor een tweet van 4 jaar geleden."

Het Links Verbond tussen de Rotterdamse fracties PvdA, SP, GroenLinks en Nida viel maandag uit elkaar . Tussen de partijen was wrijving ontstaan over een tweet van Nida uit 2014. Daarin vergeleek Nida Israël met Islamitische Staat. GroenLinks zegde daarna het vertrouwen op.

Een dag eerder was er al crisisberaad over de kwestie. Aanvankelijk leken de plooien gladgestreken , ook al weigerde Nida afstand te doen van de omstreden tweet.

Tijdens het debat gingen ook fractievoorzitters van andere partijen in op de kwestie. "Linkse partijen hebben zich laten inpalmen door de lange arm van Ankara en Erdogan", vond Maurice Meeuwissen van de PVV. "Het is goed wat GroenLinks gedaan heeft, ook de PvdA neemt in zekere mate afstand. Maar de SP niet."

Sven de Langen van CDA stelde: "De andere partijen hadden dit risico kunnen incalculeren. Daarom begrijp ik niet waarom GroenLinks nu afstand neemt van Nida en de PvdA in mindere mate ook. Dat kan ik Leo de Kleijn niet verwijten."