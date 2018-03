Pernisser beroofd van slagroompatronen

Een 19-jarige Pernisser is maandagavond in Hellevoetsluis beroofd van vier dozen slagroompatronen. Daarbij werd hij bedreigd met een vuurwapen.

De patronen met lachgas had de man via Marktplaats te koop aangeboden. Voor de verkoop van één doos had hij met twee geïnteresseerden afgesproken op de Brasem in Hellevoetsluis.

Op de vraag of hij misschien meerdere dozen bij zich had, pakte de 19-jarige nog drie dozen uit zijn auto. Bij betaling pakte een 'koper' geen portemonnee, maar trok een vuurwapen. Daarna zijn ze lopend met de buit vertrokken.

High worden

Slagroompatronen worden vanwege het lachgas dat erin zit ook gebruikt als drugs. Het lachgas wordt in een ballon gespoten en daarna ingeademd om high te worden.