El Ahmadi en Amrabat opgeroepen voor Marokko

De Feyenoorders Karim El Ahmadi en Sofyan Amrabat zijn door bondscoach Hervé Renard opgeroepen voor het nationale elftal van Marokko. De keuzeheer had in zijn selectie ook plek voor toekomstig Feyenoorder Yassin Ayoub, die nu nog bij FC Utrecht speelt.

Ayoub's ploeggenoot Zakaria Labyad heeft ook een uitnodiging gekregen voor de komende interlandperiode, evenals Hakim Ziyech. Marokko oefent op 23 maart in Turijn tegen Servië. Op 27 maart is Oezbekistan de tegenstander in Casablanca. Renard zal zijn ploeg zo willen klaarstomen voor het WK in Rusland komende zomer.

Feyenoorder Nicolai Jorgensen is definitief opgenomen in de selectie van Denemarken voor twee oefeninterlands. Op 22 maart ontvangen de Denen Panama en vijf dagen later is Chili de tegenstander. Denemarken is ook in voorbereiding op het WK. Chili wist zich niet te plaatsen voor het toernooi in Rusland.