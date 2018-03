Deel dit artikel:











Drie filialen van Xenos in regio worden omgebouwd Een winkel van de Xenos

Drie Xenos-winkels in onze regio worden dit jaar omgebouwd tot winkels van Casa. Dat heeft de Blokker Holding, eigenaar van de keten, dinsdag aangekondigd. Het gaat om de winkels op de Hoogstraat en in Rotterdam Alexandrium. Ook de winkel in Hellevoetsluis wordt omgetoverd.

Wat er met de andere vestigingen van Xenos in de regio gebeurt, blijft nog even onduidelijk. Er blijven uiteindelijk zestig vestigingen van Xenos open. De overige 110 filialen worden veranderd. Casa, een winkel met decoratieve en huishoudelijke artikelen, heeft 500 filialen in acht Europese landen. Het was nog niet actief in Nederland.

