Deel dit artikel:











Maastunnel kort dicht na ongeluk Maastunnel

In de Maastunnel is dinsdagmiddag een ongeluk gebeurd. De tunnel werd even ook van zuid naar noord afgesloten. Na enkele uren oponthoud werd de tunnel weer vrijgegeven.

Wat er precies is gebeurd, is onduidelijk. Er is een traumahelikopter opgeroepen om eerste hulp te verlenen. De helikopter landde op het gras naast de Euromast.