Bob Bullee's droom komt uit met Doelen-concert

De Rotterdamse Bob Bullee werd in 2016 wereldberoemd na zijn auditie in het televisieprogramma Holland's got Talent. Na verschillende optredens in binnen- en buitenland komt aanstaande zondag een grote droom voor hem uit: een concert in concertgebouw De Doelen.

De auditie van de blinde zanger in het programma is op Youtube meer dan 800 duizend keer bekeken. De jury was destijds zo ontroerd door zijn optreden dat ze hem met de gouden knop direct naar de finale stuurden.

Bijzonder

Zijn levensverhaal is best bijzonder te noemen: Bob was tot zijn 25ste broodbakker totdat hij van de ene op de andere dag blind werd door een oogziekte. Hij begon daarna pas met zingen en is vooral geschoold in de klassieke muziek, maar dat is vanwege zijn handicap moeilijk.

"Het heeft een klassieke carrière zeker in de weg gezeten, omdat je als operazanger een rol speelt en vrijelijk moet kunnen bewegen. Je moet aanwijzingen van een regisseur en van de dirigent kunnen opvolgen."

Daarom besloot hij croonerliedjes te gaan zingen en deed hij mee aan verschillende talentenjachten, zoals de Soundmixshow en Das Superstar in Duitsland. En dat heeft hem geen windeieren gelegd met een platencontract bij Sony, een manager en optredens in binnen- en buitenland.

Zenuwen

Over zijn concert aanstaande zondag is hij ook vrij nuchter. "Ze zeggen altijd: zenuwen moet je in een doosje doen. Een beetje spanning is goed, maar het moet niet overheersen", aldus Bullee.

En na dit concert heeft hij alweer een nieuw doel: een kopie van Frank Sinatra's concert op Madison Square Garden in 1974 in New York, want "stilstaan is niet goed, het gaat altijd weer door."

Bullee staat op zondag 18 maart in De Doelen met liedjes van onder andere Frank Sinatra, Fred Astaire, Dean Martin en Ella Fitzgerald.