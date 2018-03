'Totaalvoetbal is door Feyenoord uitgevonden, niet door Michels'

Het Oude Luxor staat maandag 19 maart in het teken van oer-Feyenoorder Willem van Hanegem. Het theater is het decor voor de presentatie van het nieuwe boek Buitenkant Links van schrijver Frans van den Nieuwenhof, waarin de voetbalvisie van 'De Kromme' centraal staat. De schrijver gaf in gesprek met RTV Rijnmond alvast een kijkje achter de schermen.

XXL VERSIE

"Toen ik hem benaderde om zijn kijk op voetbal vast te leggen, reageerde Willem gelijk enthousiast. Hij zag het helemaal zitten", aldus Van den Nieuwenhof. "Het boek is in zekere zin een XXL versie van de columns van Van Hanegem in het Algemeen Dagblad. Het gaat dan vooral over het opleiden van spelers, over de rol van de pers en het totaalvoetbal van de jaren 70." Volgens van Hanegem heeft Feyenoord een belangrijke rol gespeeld in het totaalvoetbal, al voordat Michels ermee kwam.

Van den Nieuwenhof schrijft ook over wat het voetbalicoon zelf heeft meegemaakt. "Het boek is een reis door de tijd geworden, aan de hand van observaties vanuit het perspectief van Willem van Hanegem. Zijn visie is in al die jaren niet zoveel veranderd, hij staat nog steeds heel dicht bij het voetbal."

ONCE IN AL LIFETIME

Voor Van den Nieuwenhof, zelf ook voetballiefhebber, waren de gesprekken met De Kromme een once in a lifetime ervaring. "Het was hartstikke leuk, we spraken elke keer af op de golfclub in Halfweg. De ene keer duurde zo'n gesprek een uurtje, dan weer drie uur achter elkaar. Het gesprek ging ook alle kanten op; van de jaren 70 naar Maradonna naar Van Bronckhorst nu. Dat waren hele leuke relaxte gesprekken."

De theatershow van Willem van Hanegem is maandag 19 maart vanaf 20:00 live te volgen via RTV Rijnmond en rijnmond.nl.