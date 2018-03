Deel dit artikel:











KOORTS: Politiek debat in het gemeentehuis van Westvoorne Westvoorne

De mobiele studio van Rijnmond Nu is dinsdag neergestreken in het gemeentehuis van Westvoorne. Drie uur lang hoor je niet alleen actualiteiten, maar ook veel weetjes over deze snelgegroeide gemeente. In het laatste uur is het lijsttrekkersdebat, over gemeentelijke samenwerking, toerisme en evenementen, bereikbaarheid en woongenot.

Geschreven door Danique Crijnen

Rijnmond Nu is in aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen iedere dinsdag, woensdag en donderdag op een plek in de regio voor een debat. Het debat wordt woensdag gepresenteerd door Ruud de Boer van RTV Rijnmond en co-presentator Dick Bosgieter van Linq Media. De centrale vraag: waar maken de lokale politici zich hard voor? Luister de uitzending terug! Klik op de speaker(tjes). Reageren? Koorts@Rijnmond.nl of #RijnmondNu! Rijnmond Nu Twitterkanaal: Rijnmond Nu: voor het nieuws uit jouw buurt maar ook uit binnen- en buitenland. Met verslaggevers in de regio en correspondenten uit de hele wereld. Voor het verhaal áchter het nieuws. En met bijzondere gasten in de studio. Ruud de Boer praat je iedere dag bij in Rijnmond Nu tussen 16:00 en 19:00 uur. Luister de uitzending terug door de foto te swipen of door op de 'luidspreker(s)' te klikken!