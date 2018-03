Van Emden tweede in tijdrit Tirreno-Adriatico

Deel dit artikel:











Jos van Emden is in de afsluitende tijdrit van Tirreno-Adriatico als tweede geëindigd. De Schiedammer moest vier seconden toegeven op ritwinnaar Rohan Dennis. Vorig jaar werd Van Emden ook al nipt geklopt in de tijdrit.

De Pool Michal Kwiatkowski ging ervandoor met de eindzege in Tirreno-Adriatico. De renner van Team Sky begon als klassementsleider aan de afsluitende tijdrit, die hij als twaalfde afsloot. Dat was voldoende om zijn concurrenten achter zich te houden. Van Emden viel in het klassement buiten de top tien.