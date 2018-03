Deel dit artikel:











Gewonde bij ontploffing op plezierjacht in Krimpen aan den IJssel Brandweer_ANP_ALEXANDER_SCHIPPERS_

Bij een explosie op een schip in de jachthaven van Krimpen aan den IJssel is dinsdagmiddag een persoon gewond geraakt. Het slachtoffer is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht.

De brandweer vermoedt dat de ontploffing op het plezierjacht is veroorzaakt door gebruik van gas bij het klussen of koken.