VIDEO: PVV Rotterdam voor het eerst in debat

Het is er verhit aan toegegaan bij het derde KOORTS-debat voor de Rotterdamse gemeenteraadsverkiezingen. De aanwezige partijen debatteerden vooral heftig over de multiculturele samenleving.

NIDA-lijsttrekker Nourdin el Ouali geeft tijdens het debat bijvoorbeeld aan veel vertrouwen te hebben in de toekomst van Rotterdam. "Diversiteit verrijkt. En dat er dan soms wrijving is, dat kan. Ik heb vertrouwen in de nieuwe generatie Rotterdammers."

Over de PVV is hij een stuk minder te spreken: "De PVV is gif. Ze roepen dat het gevaar van buiten komt, maar het gevaar zit daar", zegt El Ouali kijkend naar PVV-voorman Maurice Meeuwissen .

Bericht gaat verder onder de video



'Islam staat haaks op onze rechtsstaat'

PVV wil, in tegenstelling tot El Ouali, juist dat de islam in Rotterdam harder wordt aangepakt. "We moeten moskeeën sluiten. En het islamitisch onderwijs en die salafistische burgemeester moeten weg", aldus Meeuwissen.

Hij vertelt vervolgens over een vrouw die hij kent uit het Midden-Oosten die er op het strand van Hoek van Holland door islamitische vrouwen op werd aangesproken dat ze daar in bikini was. "Die mensen vluchten uit islamitische landen voor vrijheid en creëren hier een onvrijheid. Een land waar niemand wil wonen."

Bericht gaat verder onder de video



'PVV moet zichzelf opheffen'

CDA-lijsttrekker Sven de Langen vindt dat de meeste moslims zich democratischer door de rechsttaat bewegen dan de PVV . "Het beste voor onze stad zou zijn als de PVV zichzelf hier opheft."

Bericht gaat verder onder de video



De SP wil zo ver niet gaan, maar Leo de Kleijn stelt wel dat de PVV haar programma baseert op louter anekdotes. "U jaagt angst aan bij de Rotterdammers."

Het debat is elk uur direct na het nieuws te zien op TV Rijnmond.