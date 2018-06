Deel dit artikel:











Vechtpartij op Spido: personeelslid loopt blauw oog op Foto: Pinas

Een tochtje met de Spido in Rotterdam is dinsdagmiddag in een knokpartij geëindigd.

Een medewerker van de rondvaartboot door de Rotterdamse haven trof de jas van de kapitein, met daarin de sleutels van het schip, aan op het toilet. Een passagier had de jas waarschijnlijk gepikt in de machinekamer. De loopplank van de Spido werd afgesloten en daarna liep het uit de hand. Een groepje jongeren begon het personeel te bespugen en te slaan. Agenten hebben een persoon aangehouden.