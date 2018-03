Deel dit artikel:











Politie vindt dode man in Provenierswijk Rotterdam Foto: Politie Eenheid Rotterdam (archief)

In een woonhuis in de Van der Schellingstraat heeft de politie dinsdagochtend het lichaam van een dode man gevonden. Onderzocht wordt of er sprake is van een misdrijf.

De identiteit van de man is nog niet bekend. De politie vermoedt dat de man langere tijd geleden is gestorven. Op het lichaam wordt sectie verricht. In het huis is de hele dag sporenonderzoek gedaan.