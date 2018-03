Van Emden ook dit jaar in Giro van start

Jos van Emden zal ook dit jaar meedoen aan de Giro d'Italia. Dat bevestigt de wielrenner uit Schiedam tegen RTV Rijnmond. "Dat wordt het volgende grote doel. Ik hoop daar weer een goede tijdrit neer te zetten. Na de klassiekers focus ik me volledig op de Ronde van Italië", zegt hij.

Vorig jaar won Van Emden de afsluitende tijdrit van de Giro d'Italia, die dit jaar in mei in de Israëlische stad Jeruzalem begint. Hij hoopt in deze ronde 'kwelgeest' Rohan Dennis te verslaan. De Australiër klopte dinsdag de Schiedammer op vier seconde in de tijdrit van de voorjaarsklassieker Tirreno-Adriatico: "Hij is een betere klimmer. Buiten de tijdrit heb ik niet veel met hem te maken. Wat ik goed kan, dat kan hij ook. Op dit moment is hij wat beter. Maar we gaan elkaar nog tegenkomen."

Tweet

In de vorige editie van Tirreno Adriatico klopte Dennis Van Emden ook al met een klein verschil. De wielrenner van Team LottoNL-Jumbo stuurde toen met een knipoog een tweet de wereld in dat hij de Australiër zogenaamd niet mocht. Dinsdag pakte hij zijn oude tweet er weer bij.

"Ik heb nog niet gekeken of Dennis op deze tweet heeft gereageerd, maar vorig jaar kon hij het wel waarderen", zegt Van Emden.