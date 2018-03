Werknemers van het distributiecentrum van de Technische Unie hebben dinsdagmiddag een petitie met bijna honderd handtekeningen overhandigd aan de directie van het bedrijf. De medewerkers hebben problemen met het hoge aantal uitzendkrachten en collega’s met tijdelijke contracten.

“Er wordt hier gewoon gesold met mensen!”, roept chauffeur Daniël van Valen vol emotie na de overhandiging van de petitie. “Het kost ons veel tijd en energie om mensen op te leiden en na twee, drie jaar moeten ze weg. En dat terwijl we ze zo hard nodig hebben.”

Ook de vakbond FNV Handel maakt zich boos over het personeelsbeleid van de Technische Unie. “Het is geen slechte werkgever, maar uitzendkrachten worden door de Technische Unie anders behandeld en beloond”, vertelt Lettie Kleijer van FNV Handel. “Zo ontvangen ze geen periodieke verhoging van hun loon, geen winstdeling, bedrijfskleding of kerstattentie. De Technische Unie zorgt voor een tweedeling.”

Veel fouten

Bij de vestiging in Strijen werkt meer dan de helft van de medewerkers op flexbasis. Er is volgens de werknemers te weinig tijd om de uitzendkrachten goed op te leiden en te instrueren, met alle gevolgen van dien.

Magazijnmedewerker David van Ojik ziet dat er veel mis gaat. “Nu worden er te veel fouten gemaakt, zowel bij het order picken, als het beladen van de vrachtwagens. Het herstellen van deze fouten kost tijd en dat leidt weer tot nog meer overwerk.”

Geen reactie

De directie van de technische unie kon en wilde vandaag geen reactie geven. Volgende week horen de werknemers en de vakbond hier meer over. Dit antwoord viel slecht bij de aanwezige actievoerders. “We willen hier gewoon graag over praten. Erg teleurstellend dat we niet eens de toezegging krijgen dat ze met ons om tafel gaan.”