Elewaut nieuwe bondscoach Belgische korfbalploeg

Detlef Elewaut gaat na dit seizoen aan de slag als bondscoach van de Belgische korfbalploeg. Momenteel is hij nog trainer van PKC/SWKGroep. De Papendrechtse vereniging in de Korfbal League is nog volop in de race om het landskampioenschap.

De Belg, die vanwege zijn maatschappelijke carrière teruggaat naar zijn vaderland, wordt na twee jaar opgevolgd door Daniel Hulzebosch. Elewaut moet dit najaar proberen om met de Belgische ploeg Europees kampioen te worden in Leeuwarden. In de zomer van 2019 is het WK korfbal in Zuid-Afrika. In het verleden was hij eerder bondscoach van de Belgen.

In februari sloot Elewaut voor de camera van RTV Rijnmond niet uit dat hij op de radar van België stond. "Ik denk dat veel mensen daarvoor in de picture staan. Maar zolang ik hier in Papendrecht werk, ben ik daar niet mee bezig", zei de Belg toen.