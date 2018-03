Deel dit artikel:











VoetbalRijnmond Cup: dubbele cijfers voor BVCB VoetbalRijnmond Cup

BVCB heeft dinsdagavond zwaar uitgehaald in de derde ronde van de VoetbalRijnmond Cup. De ploeg uit Bergschenhoek verpletterde PPSC met maar liefst 10-2. Het winnende team van coach Jan Everse komt uit in de tweede klasse van het zaterdagvoetbal, terwijl de Schiedammers in de vierde klasse acteren.

Derdeklasser De Zwerver ging op Sportpark de Schans in Kinderdijk met 7-0 onderuit tegen derde divisionist ASWH uit Hendrik-Ido-Ambacht. De zondagtak van SVV, uitkomend in de derde klasse zondag, won met 5-1 van zaterdagderdeklasser Spirit uit Ouderkerk aan den IJssel. Excelsior Maassluis, spelend in de tweede divisie, versloeg de zaterdageersteklasser van XerxesDZB met 4-1. SCO’63 uit Spijkenisse bekerde een ronde verder door in Hoogvliet met 2-1 VV Meeuwenplaat te verslaan. Tweede ronde

Hillegersberg, uitkomend in de derde klasse zondag, kon niet winnen van Bergambacht. De vierdeklasser in het zaterdagvoebal zegevierde in Rotterdam tijdens een doelpuntrijk duel (3-6).