Windmolenrel: het is niet stil door de overkant Francien Mus geniet nu nog van haar zicht op de Stormpolder aan de overkant Veel discussie in Het Kasteel in Oud-IJsselmonde De rode vlekken geven de locaties aan waar turbines zijn gepland. Zo'n 150 bewoners kwamen op de informatieavond af De Stormpolder gezien van de flat aan de Regenboogkade in Rotterdam

De komst van windmolens in de Stormpolder van Krimpen aan den IJssel is een gruwel in de ogen én oren van de 'overburen' in Oud-IJsselmonde, Bolnes en Ridderkerk. Ze vrezen vooral lawaai, slagschaduw en vernieling van hun uitzicht.

De provincie Zuid Holland presenteerde eind vorig jaar een lijst met locaties voor windturbines in de regio Rotterdam. Daarbij stond ook de Stormpolder van Krimpen aan den IJssel. Na uitgebreid onderzoek en het opmaken van een Milieu Effect Rapportage bleek plaats voor zeker twee windturbines aan de borden van de Nieuwe Maas, mogelijk komt er zelfs een derde. Vooral bij bewoners van Oud-IJsselmonde, aan de overkant van de Stormpolder en uitkijkend op de 150 meter hoge gevaartes, is het besluit in het verkeerde keelgat geschoten. Om uitleg te geven werd dinsdagavond een inloopavond georganiseerd waar mensen van de betrokken gemeenten Rotterdam, Krimpen en Ridderkerk vragen konden beantwoorden. Er waren ook deskundigen van de Milieudienst Rijnmond, de GGD en de provincie naar het Koetshuis in IJsselmonde gekomen. "Zet ze in zee"

Enkele tientallen boze omwonenden voelden zich om de tuin geleid. "De plannen staan al vast dus wat doen we hier", was een veelgehoorde klacht. Op plattegronden stonden de locaties gemarkeerd maar een exacte locatie van de molens ontbrak. "Ik ben heel boos", brieste een oudere bewoner van een flat aan de Regenboogkade in Rotterdam. Ook de voorzitter van de Vereniging van Eigenaren van de flat was niet in zijn sas. "Zet die dingen lekker in zee. Het lijkt wel een truc om nog even wat subsidie binnen te slepen".



Flatbewoonster Francien Mus baalde ook van de plannen. "Horizonvervuiling en herrie, moet je kijken wat een uitzicht ik nu heb, dat is straks verknald. En wat denk je van de vogels die gevaar lopen, er vliegen hier heel bijzondere vogels." "Ik voel me geen Don Quichote, maar de strijd gaat door!", vervolgde ze monter. "Nee, ik bind me niet aan zo'n mast vast, maar laten we hopen dat het goed komt."