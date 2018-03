Bevroren ijsvogel te zien in Natuurhistorisch Museum

De ijsvogel die wereldberoemd werd door de foto waarop hij bevroren onder het ijs lag, krijgt een plek in het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. De 13-jarige Christoph van Ingen uit Oostzaan, die het drama vastlegde, heeft het dier dinsdagavond geschonken aan het museum. In ruil daarvoor kreeg Christoph waar hij zo vurig naar verlangde: een Playstation4.

De pechvogel werd begin maart door zijn zusje Kathleen gevonden in een sloot achter het huis. Ze was aan het schaatsen toen ze "iets blauws" onder het ijs zag.

Broer Christoph schoot met zijn mobieltje direct foto's van het niet alledaagse tafereel. "Ik had geluk, want de zon scheen erop", vertelde hij aan NRC. "Het was een soort van neon, die vogel."

Christoph zette zijn werk op Instagram. En daarna ging het snel. De ijzige vogel werd een enorme hit op social media.

In Oostzaan, net boven Amsterdam, dreigde prompt een ware ijsvogel-rush te ontstaan. Achter het huis van de familie Van Ingen verschenen 's avonds mensen met lampen op het ijs. En ook een preparateur zocht contact. Hij wilde het beestje wel opzetten.

Om iedereen voor te zijn haalde de familie Van Ingen een beitel en een grote zaag te voorschijn om de vogel mee naar huis te nemen. Daar verdween hij in de vriezer, nog altijd in de brok ijs.

Dominomus



In het Natuurhistorisch Museum gaat de wereldberoemde ijsvogel deel uitmaken van de expositie. De collectie kent inmiddels veel beroemde 'pechvogels'.

De dominomus bijvoorbeeld, die in 2005 het loodje legde, nadat hij in een sporthal duizenden steentjes dreigde om te gooien van een parcours, waarmee fanatieke bouwers in het Guiness Book of Records wilden komen. En de verkrachte eend die in 1995 ten prooi viel aan een homoseksuele, necrofiele soortgenoot.

Ook te zien: de Tweede Kamermuis, die in 2012 illegaal en per envelop het parlement is uitgesmokkeld. En de 'verslikvis', die een Vlaardinger bijna fataal werd. De 28-jarige man liet in een stoere bui een meerval uit een aquarium langs de huig glijden, niet wetend dat deze vis zijn stekels uitzet als hij stress krijgt.

Pas nog kreeg het museum de poten van een illegaal geslachte reiger. De vogel was in het Haagse Bos door een dakloze Rus op een open vuur gelegd en verorberd. Naast de gelegenheidsbarbecue vond de politie alleen nog de poten van het beest.



Dat het Rotterdamse museum de schenking van een dood dier beloont, is trouwens niet gebruikelijk. Wie een kadaver binnenbrengt, krijgt meestal alleen een naamsvermelding in de tentoonstelling. Maar voor de ijsvogelfotograaf maakten de Vrienden van het Natuurhistorisch Museum een uitzondering.

Christoph had in NRC laten weten dat hij spaarde voor een Playstation4. Dat hoeft nu dus niet langer. Directeur Kees Moeliker van het museum had dinsdagavond een grote doos met inhoud in handen. Die hij overhandigde aan de 'ijsvogelaar' uit Oostzaan.