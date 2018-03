Verkiezingsdebat Westvoorne: Over de fusie tussen gemeenten en de verbreding van de N57

Voor Koorts, de serie verkiezingsdebatten op Radio Rijnmond, is presentator Ruud de Boer dinsdag in Westvoorne neergestreken. Plaatselijke politici kruisten de degens over onder meer de fusie tussen Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis en de verbreding van de N57.

Vanaf volgend jaar werken de drie gemeenten Westvoorne, Brielle en Hellevoetsluis in één organisatie, de zogeheten ambtelijke fusie organisatie (AFO). Is dit een voorproefje op een totale fusie tussen de drie gemeenten? Enkele lokale partijen zijn dinsdagavond nog voorzichtig over een totale fusie met Brielle en Hellevoetsluis, terwijl anderen graag doorstomen naar zo'n samensmelting en dromen van één gemeente die Voorne heet.

D66 waarschuwde voor druk vanuit de provincie en zei dat de AFO beschouwd moet worden als een voorbereiding op een eventuele samenvoeging: "De keuze om wel of niet te fuseren ligt grotendeels bij de provincie. Regeren is vooruitzien en daarom hebben we als D66 op het eiland één verkiezingsprogramma uitgebracht."

Afwachten wat de AFO gaat brengen voor de inwoners, dat is wat de PvdA en Partij Westvoorne belangrijk vinden voor er gesproken wordt over een fusie.

Inwonersbelangen Westvoorne wil vooral dat de eigen identiteit van de drie gemeenten behouden blijft bij een fusie. Daar is ook het CDA mee eens, maar in plaats van wachten op bemoeienis vanuit de provincie wil het CDA het voortouw nemen.

"Na deze ambtelijke fusie moeten we eigenlijk doorstomen naar een gemeentelijke herindeling. Het eiland Voorne heeft een gemeenschappelijke identiteit en binnen nu en vijf jaar zijn we best toe aan een totale herindeling. Een ambtelijke fusie alleen is op den duur een hoop gedoe."

Ook de VVD en Gemeentebelangen Westvoorne zijn voor een pro-actieve houding: "Je hebt nu de mogelijkheid en ruim de tijd om te fuseren en de fusie in goed banen te leiden voordat hij vanuit de overheid bedongen wordt", zegt Hans Willemse van de VVD.

Janneke Krajenbrink vindt de eerdere samenwerking tussen de gemeenten over een plek voor de windmolens een mooi begin en sluit een fusie niet uit. "Er liggen kansen om je nu al te bewijzen en lukt het niet, dan wordt het opgelegd en dat moet je zien te voorkomen."

Verbreding N57

Een ander belangrijke discussiepunt is de verbreding van de N57. Daar zijn de meeste partijen voor, maar als het aan de PvdA ligt wordt ook de A4 doorgetrokken.

"Spijkenisse en Hellevoetsluis gaan daar overheen als het gaat om het verkeer richting Antwerpen. Die stroom moet afgenomen worden van het gedeelte van de A15 deze kant op", zegt Roggeveen. "Maar ook de N57 moet verbreed worden tot aan de dam, vooral voor het verkeer vanuit Hellevoetsluis en Rockanje wat moet gaan werken."

Ook het CDA is voor verbreding: "We zien nu al dat de N57 bij het viaduct volloopt en als de tunnel er straks is, wordt het helemaal een probleem, dat weet ik zeker."

Partij Westvoorne merkt dat de bereikbaarheid een belangrijke rol speelt voor ondernemers in de beslissing of ze zich wel of niet vestigen in de gemeente. "We gaan die slag verliezen als daar niks gebeurt, dus we moeten daar met zijn allen hard op inzetten."

Daar is ook de VVD het mee eens "Waar we het eerder over hadden: een herindeling zorgt daarbij voor veel slagkracht naar Den Haag toe." Maar dat wordt tijdens het debat weggehoond. Gemeentebelangen stelt dat de lokale partijen dat prima met elkaar kunnen regelen: "Daar hoef je geen landelijke partij voor te zijn."

Radio Rijnmond komt de komende tijd vrijwel dagelijks om 18:00 uur uit een andere gemeente in de regio met het programma KOORTS. Altijd in samenwerking met de lokale omroep in de gemeente. Dinsdag was presentator Ruud de Boer te gast in Westvoorne en leidde samen met Dick Bosgieter het debat. Ook de lokale omroep LINQ MEDIA zond het radiodebat uit.