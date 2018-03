Deel dit artikel:











'Ontmoedig gebruik van houtkachels en open haarden' Open haard kan tot ademhalingsproblemen en burenruzies leiden

Het gebruik van houtkachels, inzethaarden en open haarden moet ontmoedigd worden door de overheid. Dat staat in een brief van het platform Houtrook en Gezondheid. De brief is ook ondertekend door de omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid die steeds meer klachten binnen krijgt van bewoners uit de regio.

De stijging kan te maken hebben met de toegenomen aandacht voor de gevolgen die aardgaswinning heeft voor Groningen, zegt Marjolijn Schipper adviseur namens alle gemeenten in Zuid-Holland Zuid. Maar het kan ook komen doordat er meer aandacht is voor de overlast die kachels veroorzaken en mensen daardoor sneller aan de bel trekken. "De klachten gaan dan over roetneerslag op kozijnen, of over gezondheidseffecten, zoals prikkende ogen of ademhalingsproblemen bij astmapatiënten. Als het dan heel erg uit de hand loopt kan het conflicten opleveren tussen buren, wat weer stress veroorzaakt." Er hoeft geen totaalverbod op kachels te komen of op barbecueën, zegt Schipper: "Maar wel meer bewustwording over de hoeveelheid overlast die je kunt veroorzaken en of het wel noodzakelijk is om de kachel aan te zetten."