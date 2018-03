Deel dit artikel:











Giessenbrug 10 jaar dicht: schippers eisen reparatie Giessenbrug

Schippers willen dat Rijkswaterstaat de Giessenbrug in de A20 bij Spaanse Polder in Rotterdam snel repareert. De brug kan door technische problemen al twee jaar niet meer open voor de scheepvaart, maar wordt pas over acht jaar vervangen. En dat kost de binnenvaart veel extra geld.

In 2026 komt er een nieuwe brug. Vanaf dan kan de brugklep weer geopend worden voor de scheepvaart, tien jaar na het ontstaan van de storing. Rijkswaterstaat is niet van plan de huidige brug te repareren. Binnenvaartschippers zijn veel brandstof en tijd kwijt om toch onder de brug door te kunnen varen, vertelt Leny van Toorenburg van belangenvereniging BLN-Schuttevaer: "Schippers moeten water in het schip zetten om er onder door te kunnen. Daardoor wordt het ruim nat en als je een droge lading hebt, is dat een probleem." Normaal gaat de brug zo'n 1500 keer per jaar open voor schepen. De brug kan nog wel omhoog, maar door problemen met de bediening is Rijkswaterstaat bang dat de klep niet meer dicht gaat. Volgens Bart Keunen, districtshoofd bij Rijkswaterstaat, laat reparatie op zich wachten, omdat er de komende tijd heel veel bruggen tegelijk moeten worden gerepareerd. "We kunnen niet alles zien aankomen en moeten daarnaast ook keuzes maken. We zijn wel overgestapt op een intensiever inspectiebeleid." Rijkswaterstaat onderzoekt of reparatie van de Giessenbrug alsnog mogelijk is. De uitkomst van dat onderzoek wordt volgende maand verwacht.