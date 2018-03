Zeehondenopvang Stellendam: dieren in nood blijven helpen

Zeehondenopvang A Seal in Stellendam verwacht nodig te blijven, ondanks het advies aan minister Carola Schouten van Landbouw om minder zeehonden op te vangen. "Dieren in nood moet je zeker kunnen helpen", zegt bedrijfsleider Carola van der Velden.

Sinds 1980 groeide de zeehondenpopulatie rond de Nederlandse kust van 500 naar 15 duizend. Dat komt mede door de opvang, maar diezelfde opvang kan volgens de Wetenschappelijke Adviescommissie Zeehondenopvang ook negatieve effecten hebben.

Pups kunnen erdoor gescheiden raken van hun moeder. Ook is er per zeehond minder voedsel beschikbaar als de populatie blijft groeien.

Laten liggen

De commissie adviseert om jonge zeehonden te laten liggen en langer te observeren, omdat de moeder nogal eens terugkomt. Er zouden zeehondwatchers opgeleid moeten worden die als enige mogen beslissen of een gevonden zeehond naar een opvangcentrum moet.

Daar is A Seal het mee eens, maar de opvang twijfelt over hoe dit in de praktijk uitpakt. Van der Velden vraagt zich bijvoorbeeld af hoe je voorkomt dat strandbezoekers op eigen initiatief dieren naar de opvang brengen.

"We hebben hier te maken met drukbezochte stranden, waar veel toeristen en mensen met honden komen. Je kan stukken strand gaan afzetten, maar daar moet je mensen voor hebben."

Van der Velden is desondanks blij met het uitgebrachte advies. "Er zit altijd heel veel emotie rond zeehonden. Het is goed dat er ook eens wat afstandelijker naar gekeken wordt."