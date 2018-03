Hockeyer Algera van HGC naar Rotterdam

Tristan Algera maakt komende zomer de overstap van de Wassenaarse hockeyclub HGC naar Rotterdam. Algera keert zo terug naar de club waarbij hij als 18-jarige zijn debuut maakte in de hoofdklasse.

De nu 26-jarige strafcornerspecialist speelde ook lange tijd in de jeugd van Rotterdam, waarna hij de overstap maakte naar HGC. Algera is blij dat hij weer terug is op het oude nest. "Ik ben enorm blij om met ingang van komend weer te mogen uitkomen voor Rotterdam. Deze kans om weer bij Rotterdam te kunnen spelen kan ik niet aan mij voorbij laten gaan."

Het bestuur van Rotterdam is blij met de komst van Algera. "Rotterdam haalt met Tristan niet alleen een solide en gelouterde verdediger binnen, maar ook een speler met een goede strafcorner."