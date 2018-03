Deel dit artikel:











Vier verdachten vast na vondst 150 kilo cocaïne Aluminiumblok met cocaïne - Foto: OM Rotterdam

Vier mannen zitten vast voor de smokkel van 150 kilo cocaïne. De douane vond de drugs begin dit jaar in de Rotterdamse haven. De partij zat verstopt in drie containers uit Colombia. Een speciaal onderzoeksteam volgde de coke naar de eindbestemming in ''s-Gravendeel.

De drugs waren verborgen in blokken aluminium. De drie containers kwamen een maand na aankomst in Nederland terecht bij twee opslagbedrijven in Rotterdam en Zeeland. De drugs gingen vanaf die opslagbedrijven naar een firma in ’s-Gravendeel. Daar werden bij een inval in totaal vijf verdachten opgepakt. Vier van hen zitten dus nog vast; de vijfde is vrijgelaten, maar blijft verdachte.