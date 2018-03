Vaten vol zwavelzuur in Dordrecht gevonden

​Op sportpark Schenkeldijk in Dordrecht zijn woensdagmorgen drie vaten en 22 jerrycans gevonden met zwavelzuur. Voor zover bekend is er niets van het chemische goedje weggelekt.

De gemeente heeft de vaten laten opruimen. De politie onderzoekt nog waar de vaten vandaan komen.

Zwavelzuur is een in water oplosbaar zuur en wordt gebruikt bij onder andere de mestproductie en in de ijzerindustrie.

Het zuur kan ook worden gebruikt bij de productie van drugs. Bij contact met de huid ontstaan brandwonden.