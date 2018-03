Deel dit artikel:











Café-eigenaar uit Maassluis dood gevonden in Rijswijk Foto: WOS Foto: Thijs Kern

De 52-jarige Lian Boel uit Maassluis is dinsdagmiddag dood gevonden in een huis in Rijswijk. De 46-jarige bewoner van het huis is opgepakt. De politie houdt rekening met een misdrijf in de relationele sfeer.

Het is niet duidelijk hoe de beide mannen elkaar kenden en wat hun relatie was. Bij zijn aanhouding was de verdachte onwel, maar wat hij precies mankeerde, is onbekend. Boel was de eigenaar en barman van Café 't Smitje in Maassluis, zo meldt WOS . De Rijswijker is voor onderzoek naar een ziekenhuis gebracht. Inmiddels zit hij in een cel.