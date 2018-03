Inspectie waarschuwt Zadkine Logistiek

De Inspectie van het Onderwijs heeft ROC Zadkine in Rotterdam een waarschuwing gegeven voor de slechte kwaliteit van de opleidingen Logistiek. Uit onderzoek is gebleken dat de afdeling op alle fronten een onvoldoende scoort. Binnen een jaar wordt de opleiding opnieuw beoordeeld.

De afdeling Logistiek kwam in juni 2017 in opspraak toen bleek dat er met tentamens werd gefraudeerd. Docenten hielpen leerlingen bij het voorbereiden en maken van de proeven.

Ook werd duidelijk dat veel leerlingen van de mbo-opleiding weinig of geen lessen volgden. De registratie van het verzuim door docenten liet te wensen over.

Mede naar aanleiding van de reportages van RTV Rijnmond en de NOS en de melding door de leiding van ROC Zadkine begon de Inspectie van het Onderwijs een onderzoek.

De inspectie heeft veel tekortkomingen vastgesteld, van het begin van de opleiding tot de examinering.

In een reactie wijst een woordvoerder van Zadkine erop dat het onderzoek van de inspectie direct na de zomervakantie van 2017 is gedaan, terwijl vlak daarvoor veel tekortkomingen waren geconstateerd.

Angstcultuur

Het meest opvallend is dat er op de afdeling Logistiek sprake was van een angst- en eilandencultuur. Docenten durfden hun mond niet open te doen uit angst voor sancties van de leiding in het pand aan de Aluminiumstraat. Om dezelfde reden rapporteerden ze niet wat er allemaal misging.

Volgens de inspectie is het opleidingsprogramma niet duidelijk en is het taalniveau te hoog. Daardoor hebben de leerlingen geen overzicht en weten ze niet wat er van hen wordt verwacht.

De begeleiding van leerlingen is ook ondermaats. Met nieuwe leerlingen wordt geen kennismakingsgesprek gevoerd. Ook wordt hun voortgang onvoldoende geregistreerd.

De docenten werken onvoldoende samen: elke leerkracht heeft zijn eigen aanpak, die vooral gebaseerd is op de eigen ervaring. De leerstof is niet actueel genoeg. Al met al worden leerlingen onvoldoende uitgedaagd, aldus de inspectie.

Verzuim

De inspectie stelt vast dat leraren verschillend omgaan met het registratieverzuim. Dat leidt tot onduidelijkheid en ongenoegen bij de leerlingen. De frustratie heeft geleid tot gevaarlijke situaties voor andere leerlingen en conciërges.

Inmiddels doet ROC Zadkine naar eigen zeggen er alles aan om de situatie bij Logistiek aan te pakken. Over een jaar controleert de inspectie of dat voldoende is gelukt.

Naar aanleiding van de examenfraude werden de locatieleider en twee leerkrachten op non-actief gezet. Het trio is inmiddels niet meer in dienst bij Zadkine.