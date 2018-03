Rotterdamse binnenstad krijgt (nep)waterval

De binnenstad van Rotterdam krijgt deze zomer een waterval. Er komt geen water en oorverdovend geluid aan te pas, maar het is een levensgrote foto van een IJslandse waterval op een muur van woongebouw Calypso.

Bewoner Theo Hensen van de flat aan de Mauritsplaats ergert zich al jaren aan de dode muur die het nieuwbouwcomplex Calypso met zich meebracht: “Terwijl het een officiële looproute is vanaf Centraal Station; er komen allemaal toeristen langs.”

De 71-jarige Hensen besloot iets aan de lelijke betonnen muur te doen. Hij zocht contact met de kunstenaars van de binnengevel in de Markthal. “Toen kwamen we bij de waterval uit IJsland uit.”

Het gaat om een foto van de Svartifoss (Zwarte Waterval) in het IJslandse natuurpark Skaftafell.

Lonely Planet

Hensen is nog nooit in IJsland geweest, maar hij was meteen verkocht.

“Dit wordt zo mooi, binnen een jaar staan we in de Lonely Planet. Voor het kunstwerk worden twee grote keien neergelegd waar mensen foto’s op kunnen maken.”

Inmiddels heeft de initiatiefnemer bijna de financiering rond. Hensen heeft 70 duizend euro nodig en heeft nog een paar duizend euro te gaan.

Begin mei reizen de kunstenaars af naar IJsland om een foto te maken van de waterval. Eind augustus wordt de ‘Calypso Fall’, officieel geopend.