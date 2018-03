Onderzoek IJsselland: cardioloog maakte geen medische fouten

Een cardioloog van het IJsselland Ziekenhuis in Capelle aan den IJssel heeft geen medische fouten gemaakt bij de behandeling van een oudere patiënt. Een onafhankelijke commissie concludeert dat na onderzoek.

De arts heeft wel slecht gecommuniceerd met de patiënt en diens familie. Ook was het medische dossier niet op orde. Daardoor was er veel onduidelijkheid.

De ophef ontstond in november toen de man onwel werd in India. Hij was wegens hartproblemen kort voor vertrek onderzocht door de cardioloog. Door gebrekkige communicatie wisten de patiënt en de familie niet wat de man mankeerde.

Ze dachten dat de man in India een hartinfarct had gekregen. Uit onderzoek is gebleken dat zijn hart alleen te weinig zuurstof kreeg.

De cardioloog en het ziekenhuis hebben de aanbevelingen van de onderzoekscommissie over de communicatie en dossiervorming overgenomen. De arts had in overleg sinds december zijn functie neergelegd en gaat nu per volgende week weer aan het werk.

De cardioloog kwam eerder in opspraak vanwege zijn rol bij het overlijden van een jonge patiënt. Hij werd daarvoor berispt.

Zorgelijk

De patiënt en de familie zijn door het ziekenhuis ingelicht over de conclusies van het onderzoek. De familie denkt nog na of ze zich bij de uitkomst neerlegt.

Ze vindt nog steeds dat de vader nooit toestemming had mogen krijgen om op reis te gaan. De gezondheidstoestand van de man is nog steeds slecht.