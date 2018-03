VVD-lijsttrekker zit half uur in vrieskou zonder shirt op paard

Op internet is deze week een opvallend campagnefilmpje van de Rotterdamse VVD verschenen. Aan het eind van het spotje is te zien hoe lijsttrekker Vincent Karremans te paard over het Stadhuisplein richting het stadhuis rijdt.

"By the way, I'm on a horse", zegt Karremans in de camera, waarna het beeld uitzoomt en de lijsttrekker met ontbloot bovenlijf en een trui om zijn hals geknoopt op een paard zit.

De scene is een verwijzing naar een reclamespotje van mannenparfum Old Spice uit 2010, dat ook zo eindigt. Dat eindigt ook met een man op een paard.

In de vrieskou

"Het was -3 graden. Ik heb een half uur op dat paard gezeten", zegt Karremans. Het idee kwam van de maker van de video, die wilde graag dat het overhemd uitging.

Het opnemen van de scène duurde iets langer dan Karremans hoopte. "Dat paard was wel getraind, maar dit was zijn eerste klus, dus die moest nog even wennen aan de camera. Ik heb er bijna een dubbele longontsteking aan overgehouden."

Doe-politiek

Aan het begin van het filmpje ligt Karremans op een vleugel, een verwijzing naar een foto van Forum voor Democratie-voorman Thierry Baudet. Ook zet de VVD-lijsttrekker even de opvallende Eerdmans-bril op.

"De reacties zijn ontzettend leuk", zegt Karremans, Hij is blij dat er wat meer humor in zit dan tot nu toe in de verkiezingscampagne.