Feyenoord en Erasmus Universiteit gaan hand in hand

Welk effect heeft Feyenoord op de Rotterdamse samenleving? De Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR) gaat hier de komende vier jaar samen met de Rotterdamse voetbalclub onderzoek naar doen.

Het is volgens de universiteit voor het eerst dat twee 'Rotterdamse iconen' zich op deze manier aan elkaar verbinden. De twee partijen willen 'zo een bijdrage leveren aan de stad Rotterdam en haar sociale ontwikkeling'. De samenwerkingsovereenkomst werd woensdagmiddag ondertekend.

"We gaan voortaan hand in hand", zegt EUR-decaan Victor Bekkers. "We willen samen de stad vitaler maken en gaan in kaart brengen wat het effect is van de maatschappelijke projecten van Feyenoord in de wijken."

Programmaleider Brian Gordon van de EUR meldt dat de komende vier jaar steeds vijf studenten zullen afstuderen op 'Feyenoord'.

"Ze zeggen hier altijd niet lullen maar poetsen, wij gaan kijken hoe je goed en beter kunt poetsen", klinkt het in een vet Amerikaanse accent.

Afgestudeerd op Feyenoord

De studenten lopen ook een onderzoekstage bij Feyenoord. Ze moeten aan de hand van wetenschappelijk onderzoek de invloed en de impact van Feyenoord op Rotterdam in beeld brengen.

"Veel van onze projecten zijn niet voor iedereen zichtbaar", aldus directeur De Jong van Feyenoord. "Ik heb ook aan de Erasmus gestudeerd, was in 1991 klaar maar had graag afgestudeerd op Feyenoord maar dat kon nog niet."

De studenten sluiten hun stage af met een scriptie. De eerste Rotterdamse slimmeriken hopen al komende zomer hun eerste resultaten bekend te maken. Hand in Hand kameraden... en studenten.