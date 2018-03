Arjan Koster nieuwe trainer ARBO Rotterdam: 'Zullen heftige trainingen komen'

Arjan Koster gaat volgend seizoen als coach aan de slag bij de samensmeltende handbalorganisaties van ARBO Rotterdam Handbal en Snelwiek. De coach tekent bij de nieuwe ploeg een contract voor drie jaar.

Koster is nu nog trainer van DIOS uit Den Hoorn, waarmee hij dit jaar geen periodekampioen werd. Een promotie naar de eredivisie zit er voor DIOS dit jaar dan ook niet in.

DIOS had desondanks graag door gewild met Koster, maar de trainer koos zelf voor een nieuwe uitdaging. "Ik ben toe aan wat nieuws en ARBO heeft daar gebruik van gemaakt", geeft Koster aan tegenover RTV Rijnmond.

De trainer heeft een verleden bij ARBO. "Dat speelde mee. Het gevoel naar de club toe is er zeker. Ik heb hier voorheen al eerder training gegeven en in de technische commissie gezeten. Mijn hart ligt hier wel. Het voelt ook als thuiskomen."

Keihard van start

Koster gaat vooral werken aan de mentaliteit van zijn spelers. "Daar zullen we inderdaad mee aan de slag gaan; de mentaliteit en het wedstrijdgericht denken. Dat gaan we vanaf dag één in de voorbereiding aanpakken.

Er zullen heftige trainingen komen, waar we gaan kijken hoe ver ze kunnen gaan en willen gaan. Van daaruit wil ik verder gaan bouwen. De jongens kunnen stuk voor stuk goed handballen. Maar zoals Danny (Baijens, huidig trainer van ARBO, red.) al aangaf, worden er veel wedstrijden nét verloren. Dat is ook een stukje mentaliteit."