Koster nieuwe trainer ARBO Rotterdam Handbal-Snelwiek

Arjan Koster gaat volgend seizoen als coach aan de slag bij de samensmeltende handbalorganisaties van ARBO Rotterdam Handbal en Snelwiek. De coach tekent bij de nieuwe ploeg een contract voor drie jaar.

Koster is nu nog trainer van DIOS uit Den Hoorn, waarmee hij dit jaar geen periodekampioen werd. Een promotie naar de eredivisie zit er voor DIOS dit jaar dan ook niet in. DIOS had desondanks graag door gewild met Koster, maar de trainer koos zelf voor een nieuwe uitdaging.

Koster wordt bij zijn nieuwe club de opvolger van Danny Baijens en Remco Peters. Beide waren dit seizoen de hoofdcoaches bij respectievelijk ARBO en Snelwiek. De handbalclubs hopen wel dat beide trainers binnen een andere functie verbonden kunnen blijven bij de samengesmolten verenigingen.