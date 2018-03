Jackpotwinnaar Lotto uit Hellevoetsluis terecht

De winnaar van de Lotto die een paar dagen kwijt was, heeft zich gemeld bij De Nederlandse Loterij. De Hellevoeter won de hoofdprijs van 18,8 miljoen euro bij de trekking van afgelopen weekeinde.

De Nederlandse Loterij die verantwoordelijk is voor de Staatsloterij en de Lotto, zocht de nieuwe multimiljonair en deed een dag na de trekking een oproep om zich te melden.

"Hij heeft zich gemeld. Binnenkort volgt een gesprek met de winnaar", zegt woordvoerder Sander van de Voorn. "Dan gaan we in gesprek en kijken we wat we nu het beste kunnen doen."

Als de winnaar het wil, kan er contact gelegd worden met experts, zodat niet al het geld er in een keer doorheen gejaagd wordt. Van de Voorn: "Het is ook om de mensen op weg te helpen. Want iedereen droomt wel van het winnen van de loterij, maar als het zover is, dan weten mensen toch vaak niet wat ze moeten."

Anoniem

Het geld wordt binnenkort op de rekening van de winnaar gestort. "Er hoeft geen reuzesporttas mee als hij of zij hier in Rijswijk komt", zegt Van de Voorn.

De naam van de winnaar wordt niet bekendgemaakt. Tot 2009 werden de winnaars publiekelijk in het zonnetje gezet, totdat een familie in (ook) Hellevoetsluis werd bedreigd nadat ze 16,5 miljoen euro hadden gewonnen in de Lotto. De nieuwe auto van het gezin had binnen een paar dagen enkele kogelgaten.

Dit geval was voor de organisatie van de Lotto reden om de winnaars niet meer in het zonnetje te zetten.

"De meeste mensen kiezen ervoor om in de anonimiteit te blijven", gaat Van de Voorn verder. "Slechts een enkeling vindt het geen probleem."

Het gesprek met de winnaar is volgende week. Na aftrek van 30 procent belasting houdt de winnaar zo'n 13 miljoen euro over.

De winnende getallen waren 8-20-23-24-25-40. Het reservegetal was 15.