Na banenruil wethouder en corporatiedirecteur: eerder, maar minder overleggen Bron tradingplaces.work - Foto: Videostill van Trading Places

Ruilen van partner, huis of puber. We zien het zo vaak op tv. Deze week gebeurde het ook tussen bestuurders in Capelle aan den IJssel. Wethouder Dick van Sluis en Hedy van den Berk, bestuursvoorzitter van woningcorporatie Havensteder wisselden voor een week van baan.

De ruil was onderdeel van 'Trading Places', een programma waarin twee bestuurders van samenwerkende organisaties tijdelijk van baan ruilen. Het is de bedoeling dat ze na afloop beter samenwerken als ze bij elkaar in de keuken hebben gekeken. Fantastische ervaring

"Ik was vandaag toch wel weer blij met mijn eigen baan verder te kunnen, maar het was een fantastische ervaring", zegt Van den Berk van Havensteder enthousiast. "Ik was vandaag toch wel weer blij met mijn eigen baan verder te kunnen, maar het was een fantastische ervaring", zegt Van den Berk van Havensteder enthousiast. Ze mocht alles doen wat een wethouder normaal gesproken doet, zoals vergaderingen bijwonen, spreektijd in de raad krijgen en met bewoners in gesprek gaan. Ook wethouder Dick van Sluis is erg te spreken over de uitwisseling. Hij heeft door alle lagen van woningcorporatie Havensteder met medewerkers gesproken. "Ik ben ook heel warm ontvangen", zegt hij. Nieuwe baan

"Het voelde bijna als een nieuwe baan, want je wil alles opnemen wat je te horen krijgt", vertelt Van Sluis. "Ik heb de ruimte gekregen om in de dialogen vooral ook echt mee te denken. En als je dat aan mij vraagt dan doe ik dat ook, dan houd ik niet mijn mond." "Het voelde bijna als een nieuwe baan, want je wil alles opnemen wat je te horen krijgt", vertelt Van Sluis. "Ik heb de ruimte gekregen om in de dialogen vooral ook echt mee te denken. En als je dat aan mij vraagt dan doe ik dat ook, dan houd ik niet mijn mond." Dat merkte ook Hedy van den Berk. "Je gaat heel snel heel serieus je werk doen. Ik ben nu wethouder, ik zit in een andere rol." Minder vergaderen

Terug in haar eigen baan bij Havensteder heeft Van den Berk geleerd om veel eerder te overleggen met de gemeente. Nu wordt er pas overlegd op het moment dat beide partijen al hebben bedacht wat ze willen. Terug in haar eigen baan bij Havensteder heeft Van den Berk geleerd om veel eerder te overleggen met de gemeente. Nu wordt er pas overlegd op het moment dat beide partijen al hebben bedacht wat ze willen. En veel minder overleg. Het aantal overleggen dat wij met gemeente en huurders hebben, is niet meer te behappen in een agenda. In dat laatste kan wethouder Van Sluis zich ook vinden. Volgens hem kan de gemeente Capelle wel wat leren van de bedrijfsstructuur en efficiëntie van Havensteder.