'Unilever kiest voor Rotterdam'

De geruchten gingen al flink rond, nu lijkt de knoop doorgehakt. Volgens Britse media kiest Unilever voor Rotterdam als locatie van het hoofdkantoor. Unilever wil het bericht woensdag nog niet bevestigen.

Het voedings- en wasmidddelenconcern heeft nu twee hoofdkantoren: in Rotterdam op het Weena en in Londen. Na het afweren van een vijandige overname door Kraft Heinz, ging Unilever deze duale structuur van het bedrijf heroverwegen.

Het hoofdkantoor in Londen wordt opgedoekt om kosten te besparen. Ook zou Unilever in Nederland beter in staat zijn om overnames tegen te houden.

De keuze voor Rotterdam zou woensdag zijn beslist door de toezichtsraden van de Britse en de Nederlandse kantoren.

Unilever blijft erbij dat de beslissing voor het einde van de maand wordt genomen, maar door de aanhoudende geruchten en de bevestiging van ingewijden lijkt het erop dat de knoop deze week al is doorgehakt.