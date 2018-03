Sanneke de Neeling: "Ik zag het wel een beetje aankomen"

Schaatsster Sanneke de Neeling moet op zoek naar een nieuwe ploeg. Haar contract bij LottoNL-Jumbo werd niet verlengd. De Rotterdamse stond sinds begin 2015 onder contract bij de ploeg. "Ik zag het wel een beetje aankomen."

"Mijn prestatiecurve ging minder goed omhoog dan bij andere talenten in de ploeg. Ook komt er al een hele goede nieuwe lichting aan", aldus De Neeling. De schaatsster wist zich zich dit jaar niet te plaatsen voor de Olympische Spelen in Pyeongchang. Ze werd nog wel derde bij de NK sprint begin dit jaar.

De jongste Nederlandse kampioene sprint ooit geeft aan ook wel toe te zijn aan een nieuwe uitdaging. "Ik baal er wel een beetje van dat mijn contract niet wordt verlengd, maar ik denk dat ik ook toe ben aan een nieuwe ploeg en nieuwe prikkels. Dat is precies wat ik nodig heb. Ik twijfelde ook al of ik mijn contract moest verlengen."

De schaatsster is al wel aan het oriënteren op een nieuwe ploeg. "Misschien ga ik wel in het buitenland trainen, aangezien er in Nederland op dit moment niet zo heel veel te kiezen is." De Neeling weet wel wat ze zoekt in haar toekomstige ploeg. "Ik hoop vooral op trainingsmaatjes die ook mijn afstand rijden, dat miste ik bij LottoNL-Jumbo. Daar was ik vooral op mezelf aangewezen. Daarnaast moet er natuurlijk ook een goede klik zijn met de nieuwe coach."

De Neeling hoopt uiterlijk in mei een nieuwe ploeg te hebben. Zodat ze zich kan voorbereiden op het nieuwe schaatsseizoen, dat in oktober weer begint.