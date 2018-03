Deel dit artikel:











Twee nieuwe tips over dood Orlando Op de avond van zijn verdwijning werd Orlando gefilmd bij een benzinepomp.

De getuigenoproep van de politie in het tv-programma Opsporing Verzocht over de dood van Orlando Boldewijn heeft twee nieuwe tips opgeleverd. In het programma werd vooral een beroep gedaan op Poolse vissers, die op de avond dat de 17-jarige Rotterdammer verdween hun hengel hadden uitgegooid aan het Böttgerwater in de Haagse wijk Ypenburg.

Speciaal voor hen was er een oproep in het Pools. Het was niet de eerste keer dat de politie in Opsporing Verzocht om tips vroeg. Na de uitzending van 6 maart meldden zich 25 tipgevers met bruikbare informatie. Het ging onder meer om mensen die dachten Orlando nog gezien te hebben in Ypenburg. De jongen had op zondag 18 februari een date in Den Haag. Na afloop werd hij door een man afgezet in de nieuwbouwwijk Ypenburg. Het was de bedoeling dat hij van daaruit met het openbaar vervoer terug zou gaan naar Rotterdam. Maar daar kwam hij nooit aan. Een dag later deed Orlando's moeder aangifte van de vermissing. Na een anonieme tip doorzochten duikers op maandag 26 februari een stuk water in Ypenburg. Bij een eilandje, zo'n 25 meter van de dichtstbijzijnde oever, werd 's avonds het stoffelijk overschot van Orlando gevonden. Hoe de jongen om het leven is gekomen, wil de politie nog steeds niet bekendmaken.