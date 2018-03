Lansingerland baalt van extra vliegverkeer

Rotterdam The Hague Airport (RTHA) schuift ruim elfhonderd vluchten door naar de zomermaanden. "Dat geeft veel extra overlast en daar zitten onze inwoners niet op te wachten", zegt Wethouder Simon Fortuyn van Lansingerland. Hij baalt van het besluit van de luchthaven.

RTHA heeft een aantal vertrek- en landingsmogelijkheden die jaarlijks ingevuld mogen worden. Deze zijn niet seizoensgebonden en mogen doorgeschoven worden als ze overgebleven zijn.

Er staan nog zo'n zevenhonderd vluchten op de 'wachtlijst' van het Rotterdamse vliegveld. Die zullen hoogstwaarschijnlijk alsnog ingevuld worden. RTHA verwacht dat de overige vierhonderd mogelijkheden niet benut zullen worden. "Maatschappijen maken hun planningen en schema's al lang van te voren", zegt een woordvoerder. "Ze hebben niet zomaar een vliegtuig over."

De vluchten zullen niet in de vroege ochtenden of in de late avonden zijn, want die momenten zijn al volgeboekt.

Juist minder



Dat maakt de bezorgdheid in Lansingerland er niet minder om. De zomer van 2017 was de drukste zomer ooit op RTHA . De inwoners willen juist minder vluchten

Volgens wethouder Fortuyn kan Lansingerland niets doen tegen de extra vluchten. "De luchthaven mag vluchten verschuiven over het jaar zo lang ze maar binnen de afgesproken geluidsruimte blijven. Dat doen ze ieder jaar."

"Maar het is natuurlijk wel erg vervelend dat er nu in de zomer extra vluchten komen. Juist als mensen weer naar buiten gaan, neemt de overlast toe en komt er meer lawaai. Dat is niet fijn.’’



Fortuyn wil graag snel overleg met de andere omliggende gemeenten en minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in over de plannen van RTHA.