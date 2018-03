Kiezen in Rotterdam: sociale woningbouw of huizen voor de middenklasse?

Nog een week en dan is het weer tijd om het stemhokje in te gaan voor de gemeenteraadsverkiezingen. Voor de stad Rotterdam bekijkt RTV Rijnmond de komende dagen een aantal belangrijke verkiezingsthema's. Vandaag: woningbouw.

Er moet meer gebouwd gaan worden in Rotterdam. Dat vindt een meerderheid van de partijen. De grote vraag is waar nu de meeste behoefte aan is. Sociale woningbouw of juist woningen voor middeninkomens?

De linkse partijen willen sociale woningbouw én woningen voor de middeninkomens. Volgens Ellen Verkoelen, lijsttrekker van 50PLUS in Rotterdam is er een tekort aan sociale woningbouw. "Op dit moment rijzen de prijzen de pan uit. Mensen zijn elkaar aan het overbieden, omdat er gewoon geen woonruimte is. En dat zit juist aan de sociale onderkant."



De partijen aan de rechterkant en in het politieke midden vinden dat er meer dan voldoende sociale woningbouw is. Sven de Langen, lijsttrekker van CDA Rotterdam: "We hebben nu voor ongeveer tweederde aan sociale voorraad. Dus het grootste aantal huizen dat we hebben zijn goedkope woningen. Het is juist het gebrek aan huizen voor die middenklasse, dat ervoor zorgt dat de stad niet in balans is" Volgens De Langen trekken daardoor juist jonge gezinnen de stad uit.

De VVD wil 10.000 nieuwe woningen per jaar gaan bouwen. Ook vinden de liberalen dat de gemeente nu eens haast moet gaan maken en niet wachten tot de hoogste grondprijs voor een locatie betaald worden. Daardoor is er alleen maar vertraging.

Wel zijn veel partijen het eens dat er nu een tekort aan seniorenwoningen is. Als ouderen niet langer in hun eigen huis kunnen blijven en nog te goed zijn voor een verpleeghuis is er bijna geen woning te krijgen.

50PLUS Rotterdam wil dat instellingen aan de moderne eisen voldoen en allemaal een lift krijgen.