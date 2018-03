Deel dit artikel:











Vrijdag besluit over pension arbeidsmigranten in Spijkenisse Het pand aan de Boyleweg

De 110 arbeidsmigranten in het pand aan de Boyleweg in Spijkenisse weten vrijdag of ze daar mogen blijven. Dan doet de Rotterdamse rechtbank uitspraak in de zaak die de eigenaar van het pand heeft aangespannen tegen de gemeente Nissewaard.

De gemeente had het pand al afgelopen vrijdag willen ontruimen. De rechter kreeg Nissewaard zo ver om haar oordeel af te wachten. Rechter Houweling probeerde woensdag tijdens de zitting een compromis tussen beide partijen te bereiken. Dan moest de eigenaar wel zorgen voor de aanwezigheid van drie bedrijfshulpverleners. Ook zou op elke kamer een blusapparaat en een brandwerende deken moeten komen. De gemeente wilde bij monde van advocaat Maayke Maas-Cooymans niet meewerken. Op advies van de brandweer en een aantal ambtenaren wees zij het compromis af. Nissewaard en pandeigenaar Huug Moerland bakkeleien al sinds begin januari met elkaar. Vanaf dat moment kwamen er arbeidsmigranten in het pand aan de Boyleweg. Moerland dacht dat hij hiervoor toestemming had van de gemeente. Hij had in de tussentijd ook ambtenaren over zijn stappen geïnformeerd. Niemand die zei dat hij moest stoppen. Onduidelijk

De gemeente Nissewaard geeft toe dat ze met een brief uit oktober onduidelijk is geweest. Toen zijn er misschien verwachtingen gewekt, maar - herhaalde advocate Maas - er is nooit toestemming gegeven voor het huisvesten van arbeidsmigranten. Het pand aan de Boyleweg was in 2016 voorbestemd om te dienen als aanvullende opvang voor asielzoekers van het COA. De vluchtelingen zijn nooit gekomen, omdat de toestroom (mede door het akkoord met Turkije) stagneerde.