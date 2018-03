Kroegboekserie Boddaert Guinessbookwaardig?

Rotterdam had met zo'n 1400 knijpjes, kroegen en cafe's verspreidt over noord en zuid, een van de hoogste moyennes op de vierkante kilometer ter wereld.

Deze wetenswederwaardigheid valt te lezen in jonkheer-auteur Joris Boddaert's vierde lijvige kroegenboekwerkje, waar ie zo'n twee jaar minutieuze uitpluis- en schrijfarbeidsinspanning aan verricht heeft.

In totaal is er in het ruim zes kilo zware epos-pakket nu een derde van het rijke voor- en na-oorlogse Rotterdamse kroegenleven door Boddaert en zijn fotografen-batterij in kaart gebracht.

Een Guinessbook-recordwaardig boekstaafstapel naar de mening van de 72-jarige gelegenheidshistoricus zelve

Desgevraagd stelt de onverzettelijke scribent stelt nog voldoende energie te bezitten om het omnibus-lustrum in de komende jaren nog vol te maken.

Vlogger Jack F Kerklaan zat hem bij de officiele presentatie in het vorig jaar door de nieuwe eigenaar John de Roode compleet herverbouwde Heyplaatse Courzand even een wijle op de hielen....