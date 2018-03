Dakloze Johan met geweld uit stadhuis gezet

De 62- jarige dakloze Johan is maandag door de bewaking van het Rotterdamse stadhuis op straat gezet. Toen hij niet wilde vertrekken werd ook de politie ingeschakeld. De man werd eerder ook de toegang geweigerd bij Centraal Onthaal aan de Binnenrotte toen hij zijn verlopen daklozenpas wilde verlengen.

"Ik wilde alleen een slaapplaats voor de nacht. Maar ja ik heb geen psychische klachten of een verslaving en dan helpen ze je niet", zegt Johan, die inmiddels in Capelle aan den IJssel verblijft in een crisisopvang.

"Nadat ze me bij Centraal Onthaal niet aan een plek in de nachtopvang wilden helpen, ben ik naar het stadhuis gelopen. Ik kon mij herinneren dat de burgemeester ooit heeft gezegd dat er niemand op straat hoeft te slapen".

In elkaar gerost



Een anonieme getuige, die tijdens het voorval in de hal van het Rotterdamse stadhuis was, laat aan RTV Rijnmond weten: "Deze man is echt in elkaar gerost door vier agenten. Het begon nog rustig. De man werd eerst nog door de bodes naar buiten gedirigeerd maar toen hij telkens terug kwam, hebben ze na drie keer vorderen de politie om assistentie gevraagd."

"Twee agenten kwamen toen behoorlijk intimiderend richting de huilende en snotterende man", vervolgt hij. "De agenten waarschuwden de man nog dat ze geweld zouden gebruiken en toen riep de man nog 'Gebruik dan maar geweld!' En toen escaleerde het volledig."

"De twee agenten werkten man op de grond maar dat ging zo verkeerd. Ze konden hem niet in bedwang houden en er werden nog eens twee agenten op geroepen. Met flinke stompen in zijn maag hebben ze hem onder bedwang gekregen en naar buiten gewerkt."



Spreekuur

Johan die, nadat de officier van Justitie alsnog een slaapplek voor hem heeft geregeld, bijkomt van dit voorval denkt er over om aangifte te gaan doen tegen de agenten: ”Ik heb net nog een e-mail gestuurd aan de burgemeester met de vraag of ze de beelden van de beveiligingscamera’s willen veiligstellen. Morgen ga ik weer naar het stadhuis om te kijken of er iemand naar me wil luisteren tijdens het inloopspreekuur."