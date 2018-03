Deel dit artikel:











Man overvalt supermarkt in Rotterdam-Feijenoord Archieffoto (Politie.nl)

In de Strijensestraat in Rotterdam-Zuid is woensdagavond rond 19:00 uur een filiaal van Albert Heijn overvallen. De man hield zijn hand in een plastic tas en zei dat hij een vuurwapen had. Hij bedreigde de caissières en ging er met geld uit de kassa vandoor.

De overvaller is weg gerend in de richting van winkelcentrum Zuidplein. Een voorbijganger zag dat hij tijdens zijn vlucht een camouflagejas weggooide.