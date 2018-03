Verkiezingsdebat Maassluis: waar komt de sporthal, de sociale huurwoning en de windmolen?

Waar moet die nieuwe sportzaal komen in Maassluis? Zijn er in de gemeente al genoeg sociale huurwoningen? En wat moet Maassluis toch met windmolens? Negen politieke partijen zijn hier woensdagavond over in debat gegaan op Radio Rijnmond en de lokale omroep WOS.

Sportzaal aan de Sportlaan

De politieke partijen in Maassluis zijn verdeeld of de nieuwe sportzaal wel of niet aan de Sportlaan moeten komen. De Verenigde Senioren Partij (VSP) is één van de voorstanders. Deze locatie is haalbaar en betaalbaar, zo vindt de partij.

Omwonenden van de Sportlaan zijn geen fan van dit idee. ChristenUnie is het met de bewoners eens en vindt ook dat de parkeerproblematiek een spelbreker is. Zij zijn voor de locatie in Wilgenrijk, maar ook dit idee ondervindt veel hinder.

"In rapporten kun je niet sporten", merkt de Partij van de Arbeid (PvdA) nog op. Al tien jaar wordt over een nieuwe sportzaal gesproken en al tien jaar worden nieuwe locaties voorgesteld. Mogelijk kan een nieuwe coalitie de knoop doorhakken.

Vrije sector of sociale huurwoningen

De tweede stelling van de avond is dat in Maassluis meer behoefte is aan het bouwen van vrije huurwoningen dan van sociale huurwoningen.

"We moeten er vooral voor zorgen dat de wijken voor iedereen en daarmee divers zijn", meent D66. "33 procent sociale huur, 33 procent vrije huur en 33 procent voor het middensegment."

Volgens de VVD kan niet afgegaan worden op die cijfers. "38 of 39 procent van onze woningen is nu sociale huur of sociale koop, maar mensen stromen niet door." Maassluis heeft volgens de VVD "behoorlijk last van mensen die scheefwonen".

Maassluis Belang pleit voor meer sociale koopwoningen. "Dat je een lager inkomen hebt, betekent niet dat je niet kunt kopen. We moeten die mogelijkheden wel beter onderzoeken."

Waar wil Maassluis windmolens

Dat windmolens 'geen overbodige luxe meer zijn, maar noodzakelijk' zijn, zoals GroenLinks almaar benadrukt, vinden alle partijen wel. De grote vraag blijft: waar moeten die molens komen?

De nieuwe partij GroenLinks is uitgesproken en stelt Zuidbuurt voor. D66 stelt één windmolen in Wilgenrijk voor. Dat zorgt voor veel commotie in de zaal. Het CDA vindt het te makkelijk gedacht, want het plaatsen van windmolens zou altijd in samenspraak moeten met bewoners.

Forum voor Maassluis vindt dat eerst eens gekeken moet worden naar vervangende opties voor windmolens."Het moet ook zonder de hinder kunnen. Wat is nog mogelijk? We moeten kijken naar alternatieven."

